В Элисту с рабочим визитом прибыла группа членов Комитета по экономической политике Совета Федерации России

Сенаторы планируют обсудить с Правительством республики реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Визит продлится три дня.

В эти минуты они на пути в сельскохозяйственное предприятие Приютненского района, а завтра сенаторы посетят объекты ЖКХ, здравоохранения и образования и те, что включены в программу развития республики. В вечернем выпуске «Вести Калмыкия» расскажем подробнее.