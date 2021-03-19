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6 апреля, 14:06
НовостиПолитика

В Элисту с рабочим визитом прибыла группа членов Комитета по экономической политике Совета Федерации России

В Элисту с рабочим визитом прибыла группа членов Комитета по экономической политике Совета Федерации России

Сенаторы планируют обсудить с Правительством республики реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Визит продлится три дня.

В эти минуты они на пути в сельскохозяйственное предприятие Приютненского района, а завтра сенаторы посетят объекты ЖКХ, здравоохранения и образования и те, что включены в программу развития республики. В вечернем выпуске «Вести Калмыкия» расскажем подробнее.

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