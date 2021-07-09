Волонтеры Победы и сотрудники Республиканского центра молодежи продолжили цикл субботников

Активисты оказали помощь Ветерану труда Донской-Уткиной Надежде Николаевне в уборке квартиры после последствий её залива. Волонтёры вымыли окна, перестелили линолеум, вынесли весь мусор.



В рамках реализации цикла субботников оказывается помощь в обычных бытовых задачах - помыть пол, заменить лампочку. «Большое количество пожилых ветеранов нуждается в поддержке. Поэтому, пока у нас есть возможность и энергия, мы будем заниматься добрыми делами» - делятся волонтеры.