Приоткрывая заповедные двери или как баклан сайгаков гонял

На территории заказника «Черные земли» большой баклан, вдоволь поныряв и наевшись рыбы, решил отдохнуть и обсохнуть на песчаном берегу водоёма. Но изрядно надоевшие ему сайгаки своим беспорядочным хождением разозлили птицу. И пернатый, искусно дирижируя своими крыльями, заставил побегать краснокнижных животных. Сотрудникам заповедника удалось запечатлеть этот момент. Они назвали его: «Как баклан сайгаков гонял».