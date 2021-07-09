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30 июля, 20:37
НовостиЭкология

Приоткрывая заповедные двери или как баклан сайгаков гонял

Приоткрывая заповедные двери или как баклан сайгаков гонял

На территории заказника «Черные земли» большой баклан, вдоволь поныряв и наевшись рыбы, решил отдохнуть и обсохнуть на песчаном берегу водоёма. Но изрядно надоевшие ему сайгаки своим беспорядочным хождением разозлили птицу. И пернатый, искусно дирижируя своими крыльями, заставил побегать краснокнижных животных. Сотрудникам заповедника удалось запечатлеть этот момент. Они назвали его: «Как баклан сайгаков гонял».

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