26 января, 14:41
 -1 °C
89,15
78,94
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 января, 16:19
НовостиПроисшествия

В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение

В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение

 

В период с 16-18 часов и до конца суток 26 января, а также сегодня ночью с и до конца дня 27 января местами в юго-западных районах Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает Региональное Управление МЧС

Чрезвычайная служба рекомендует водителям быть осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, убеждаться в безопасности манёвров. Во время метели нужно сбросить скорость, ведь видимость снижается.

Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешённых для этого местах. За пределами населенных пунктов, в обязательном порядке, пешеходы должны носить световозвращающие элементы на одежде.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия