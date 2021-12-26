В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение

В период с 16-18 часов и до конца суток 26 января, а также сегодня ночью с и до конца дня 27 января местами в юго-западных районах Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает Региональное Управление МЧС

Чрезвычайная служба рекомендует водителям быть осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, убеждаться в безопасности манёвров. Во время метели нужно сбросить скорость, ведь видимость снижается.

Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешённых для этого местах. За пределами населенных пунктов, в обязательном порядке, пешеходы должны носить световозвращающие элементы на одежде.