16 января, 11:37
Волонтеры культуры
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Добровольческое движение образовалось 4 года назад на базе колледжа искусств в рамках регионального проекта «Творческие люди».
Добровольческое движение образовалось 4 года назад на базе колледжа искусств в рамках регионального проекта «Творческие люди».
Ребята привлекаются к проведению масштабных мероприятий, народных праздников, культурно-массовых мероприятий. Сегодня движение насчитывает более 600 активистов и является одним из наиболее эффективных механизмов осуществления социально ориентированных проектов.
Фото: kalmregion.ru.