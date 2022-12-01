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16 января, 11:37
Новости

Волонтеры культуры

Волонтеры культуры

Добровольческое движение образовалось 4 года назад на базе колледжа искусств в рамках регионального проекта «Творческие люди».

Ребята привлекаются к проведению масштабных мероприятий, народных праздников, культурно-массовых мероприятий. Сегодня движение насчитывает более 600 активистов и является одним из наиболее эффективных механизмов осуществления социально ориентированных проектов.

Фото: kalmregion.ru.

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