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16 января, 11:19
Новости

Уже в трех районах Калмыкии появились «Помощники фельдшера»

Уже в трех районах Калмыкии появились «Помощники фельдшера»

В райбольницах активно реализуют новый пилотный проект регионального Минздрава. Он направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи в отдаленных малых населенных пунктах.

Так, несколько женщин из Октябрьского, Целинного и Приютненского районов прошли обучение в калмыцком медицинском колледже по программе «Младшая медсестра по уходу за больными». И теперь они помогают местным жителям.

Новоиспеченные медработники измеряют артериальное давление, температуру тела, доставляют лекарства, сопровождают пациентов, фиксируют переломы, останавливают кровотечения и многое другое.

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