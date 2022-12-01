Уже в трех районах Калмыкии появились «Помощники фельдшера»

В райбольницах активно реализуют новый пилотный проект регионального Минздрава. Он направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи в отдаленных малых населенных пунктах.



Так, несколько женщин из Октябрьского, Целинного и Приютненского районов прошли обучение в калмыцком медицинском колледже по программе «Младшая медсестра по уходу за больными». И теперь они помогают местным жителям.



Новоиспеченные медработники измеряют артериальное давление, температуру тела, доставляют лекарства, сопровождают пациентов, фиксируют переломы, останавливают кровотечения и многое другое.