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16 января, 11:55
Новости

В Элисте прошли учебно-тренировочные сборы по каратэ

В Элисте прошли учебно-тренировочные сборы по каратэ

Спортсмены из Сарпинского, Лаганского, Черноземельского районов, а также воспитанники столичного клуба прошли подготовку к предстоящим соревнованиям этого года.

Мероприятие посетил представитель элистинского центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые знаки третьей ступени ГТО получили Виктория Васильева и Данзан Матвеев.

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