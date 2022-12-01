В Элисте прошли учебно-тренировочные сборы по каратэ

Спортсмены из Сарпинского, Лаганского, Черноземельского районов, а также воспитанники столичного клуба прошли подготовку к предстоящим соревнованиям этого года.



Мероприятие посетил представитель элистинского центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые знаки третьей ступени ГТО получили Виктория Васильева и Данзан Матвеев.