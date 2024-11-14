Каждый второй житель Калмыкии слышит от руководителя нецензурные выражения

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие работающие экономически активные горожане из Калмыкии.

«Непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений» слышат от коллег 7 из 10, от начальства — каждый второй. В 45% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 13% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 32% — время от времени. Из уст руководителя 11% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 37% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 20% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 48% — эпизодической.

Опрос был проведен с 9 октября по 13 ноября. Количество респондентов не указывается.