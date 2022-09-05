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6 октября, 12:13
Новости

Уже этой осенью семь педагогов-участников большого всероссийского голосования, вышедшие в финал проекта,представят свой предмет в телешоу "Классная тема"

Уже этой осенью семь педагогов-участников большого всероссийского голосования, вышедшие в финал проекта,представят свой предмет в телешоу "Классная тема"

Жители Калмыкии голосовали в специальном чат-боте социальной сети. Выбирали из 35 полуфиналистов педагогов-предметников. Именно они получат возможность провести урок в эфире телеканала "Россия" для гостей студии.

Известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты будут их учениками.Победитель в качестве приза получит возможность стать автором программы на федеральном канале.

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