Уже этой осенью семь педагогов-участников большого всероссийского голосования, вышедшие в финал проекта,представят свой предмет в телешоу "Классная тема"

Жители Калмыкии голосовали в специальном чат-боте социальной сети. Выбирали из 35 полуфиналистов педагогов-предметников. Именно они получат возможность провести урок в эфире телеканала "Россия" для гостей студии.



Известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты будут их учениками.Победитель в качестве приза получит возможность стать автором программы на федеральном канале.