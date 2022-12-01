Волонтерский отряд "Студенческий патруль" МВД Калмыкии отметил год со дня создания

Первыми в него вошли десять студентов Калмыцкого государственного университета имени Городовикова, а сейчас он насчитывает 17 человек. В апреле члены отряда получили волонтерские книжки, соответственно, приобрели официальный статус.

Ребята ведут деятельность совместно с сотрудниками полиции, направленную на профилактику правонарушений, терроризма, экстремизма. Участвуют в акциях, форумах, встречах.