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21 февраля, 15:07
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Волонтерский отряд "Студенческий патруль" МВД Калмыкии отметил год со дня создания

Волонтерский отряд "Студенческий патруль" МВД Калмыкии отметил год со дня создания

Первыми в него вошли десять студентов Калмыцкого государственного университета имени Городовикова, а сейчас он насчитывает 17 человек. В апреле члены отряда получили волонтерские книжки, соответственно, приобрели официальный статус.

Ребята ведут деятельность совместно с сотрудниками полиции, направленную на профилактику правонарушений, терроризма, экстремизма. Участвуют в акциях, форумах, встречах.

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