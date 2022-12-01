Калмыкия – в числе аутсайдеров по чтению детьми книг из библиотек

Об этом сообщает Минкультуры России. В то же время, по статистике ведомства, в некоторых регионах доля детей среди пользователей библиотек особенно высока.

Наиболее активно дети берут книги в библиотеках Чечни, Свердловской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Челябинской области. Интересно, что аутсайдером списка стала Москва. Несколько выше цифры – в Санкт-Петербурге, Тульской и Липецкой областях, а также в Калмыкии.