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21 февраля, 14:37
Новости

Калмыкия – в числе аутсайдеров по чтению детьми книг из библиотек

Калмыкия – в числе аутсайдеров по чтению детьми книг из библиотек

Об этом сообщает Минкультуры России. В то же время, по статистике ведомства, в некоторых регионах доля детей среди пользователей библиотек особенно высока.

Наиболее активно дети берут книги в библиотеках Чечни, Свердловской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Челябинской области. Интересно, что аутсайдером списка стала Москва. Несколько выше цифры – в Санкт-Петербурге, Тульской и Липецкой областях, а также в Калмыкии.

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