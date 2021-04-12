Войлоковаляние – древнее искусство калмыков

Чем славится калмыцкий меринос? Особой мягкостью своей шерсти. Порода эта тонкорунная. Настоящая золотая жила, по мнению животноводов, были бы руки, умеющие правильно ею пользоваться. Много всего можно сделать из шерсти, от зимней одежды до детских игрушек, и раньше в Калмыкии это умела каждая хозяйка. Но сейчас лишь единицы передают бесценный опыт поколений. Об одном из таких умельцев наш следующий материал.

Ученики у Марии Эльдеровой способные - то ли дело в их интересе к ремеслу, то ли в неутомимом желании педагога передавать опыт поколений. Она открывает секреты вышивки, макетирования, ковроткачества, но страсть у нее одна – войлоковаляние. Освоила это мастерство Мария еще на родине, в Дагестане.

Особым спросом пользуются поделки в виде животных, именно тех, чей ареал обитания – широкие степи: верблюды, лошади, коровы, овцы и сайгаки. Выполняются они из войлока, который получается в результате многоэтапных манипуляций. Начала мастер-класс Мария Эльдерова с пояснения – шерсть перед валянием нужно промыть 7 раз, чтобы она напоминала белые облака. Невесомой становится уже после, с помощью специального оборудования.

Всего три средства нужно, чтобы свалять шерсть – мыло, вода и скалка.

Осталось лишь высушить получившийся материал. А дальше – тонкая ручная работа с иглой и нитью. Эту технологию освоили уже десятки подростков. Но, по мнению Марии Эльдеровой, можно сделать процесс обучения еще проще. На стадии разработки – механический вариант валяния шерсти. Он станет еще одной ступенью к распространению этого вида народных промыслов.