Бату Хасиков встретился с ветераном Великой Отечественной войны Георгием Климовичем

В преддверии 76-й годовщины Дня Великой Победы Глава региона посетил село Соленое Яшалтинского района. Здесь в торжественной обстановке он вручил ключи от нового дома ветерану Великой Отечественной войны Георгию Алексеевичу Климовичу.

«Это малая часть того, что мы можем сделать за его подвиг, благодаря которому мы с вами живём и трудимся на благо нашей Родины»,– подчеркнул Бату Хасиков в своем поздравительном слове.

Вопрос о приобретении жилья ветерану ВОВ из средств бюджета РМО был вынесен на рассмотрение Собрания депутатов Яшалтинского района. С предложением о приобретении жилья выступил Алексей Сергиенко, руководитель КФХ «Сергиенко».

«Благодарю всех, кто проявил гражданскую ответственность и помог приобрести для Георгия Алексеевича новый дом, где есть всё необходимое для комфортной жизни», – поблагодарил Глава региона.

«Для меня было честью побеседовать с таким человеком. Именно с таких людей нам нужно брать пример», – отметил Бату Хасиков.

Георгий Климович родился в селе Соленое Яшалтинского района. В ноябре 1944 года был призван в ряды Советской армии и служил в морских войсках. Является ветераном труда Республики Калмыкия и Российской Федерации, имеет множество почётных грамот и юбилейных медалей. До выхода на заслуженный отдых работал в колхозе им. Ленина.