Приближается самый главный праздник - День Победы

По всей стране идёт подготовка к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные памятные мероприятия пройдут и в степном регионе. Как проходит подготовка, и какие мероприятия ко Дню Победы пройдут в Юстинском районе – в нашем материале.

На территории Юстинского района проживает 43 человека, обладающих почётным удостоверением труженика тыла, или вдов войны. В их числе – ветеран труда Мария Дорджи-Горяевна. После высылки, она оказалась в Нижневартовске, там закончила 7 классов. После калмыков повезли на Сахалин. Там будущий ветеран труда вышла замуж и проработала 10 лет. Сейчас у неё крепкая и любящая семья: 10 внуков и больше 20 правнуков.

За долгий трудовой путь Мария Дорджи-Горяевна успела поработать учётчицей, бухгалтером и заведующей сберкассы. Таких людей как она, приравненных к ветеранам войны, в Цаган-Амане проживает тридцать три человека. В рамках празднования им будут вручены продуктовые наборы, а волонтёры на постоянной основе помогают им в ведении хозяйства и выполняют различные поручения.

Главные торжественные митинги и возложение цветов пройдут непосредственно в День Победы во всех сёлах Юстинского района. В посёлке Юста к 76-летию Победы отреставрировали Мемориал участникам Великой Отечественной войны. Больше половины средств на ремонт собрали сами юстинцы. Ведь, почти в каждой семье был свой ветеран. Теперь их память достойно увековечена на родной земле.

Традиционно, во всех СМО Юстиниского района проходят акции «Георгиевская лента» и «Красная Гвоздика». Уже завтра в Цаган-Амане пройдёт районный турнир по футболу памяти Павла Хайсакова – ветерана и участника первого Парада Победы. Также запланированы памятные митинги и праздничные концерты.

Хотя на территории Юстинского района уже не осталось живых ветеранов-участников Великой Отечественной, память об их подвиге передаётся из поколения в поколение и свято чтится потомками.