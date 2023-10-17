19 октября, 08:52
Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили лаганцев за помощь
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Бойцы передают привет и благодарят жителей приморского района за переданную спецтехнику. В районе сбор помощи продолжается. В Лагани работает пункт приема посылок для военнослужащих.
Создан специальный счет. На собранные средства закупят все необходимое для эффективного выполнения боевых задач и сохранения здоровья бойцов. Гуманитарная помощь готовится к отправке в конце октября.
Видео: Лаганский район
Пришло ли тепло в Ваш дом?