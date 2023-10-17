Оперативные сотрудники МВД по Республике Калмыкия задержали мошенника, подозреваемого более чем в 7 эпизодах преступной деятельности

В сентябре 2023 года сотрудниками республиканского МВД в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в 2021 году неустановленное лицо обманным путем в сети интернет похитило у двух жителей Ростовской области и Камчатского края денежные средства.

Мошенник в социальной сети под предлогом продажи аккаунта онлайн игры убедил потерпевших перевести на указанные им счета денежные средства в качестве оплаты в общей сумме 14500 рублей. Товар покупатели так и не получили и в скором времени догадались, что стали жертвами мошенника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками МВД Калмыкии подозреваемый в мошенничестве был установлен и задержан. Им оказался 27-летний временно безработный элистинец, который в содеянном сознался и пояснил, что деньги потратил на личные нужды.

Более того, в ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейскими была установлена причастность подозреваемого к совершению еще 5 аналогичных преступлений. Потерпевшие – жители Иркутской, Ростовской, Брянской и Тюменской областей, Приморского края перевели аферисту 33250 рублей.

Таким образом, общий установленный ущерб от преступной деятельности фигуранта составил более 47 000 рублей.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружены изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, имеющие доказательственное значение для дела.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех эпизодов и обстоятельств совершенных преступлений. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.