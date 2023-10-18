19 октября, 13:41
Мобильная приемная прокуратуры Яшалтинского района прибыла в п. Красный Партизан
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В целях совершенствования работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры прокурорам Яшалтинского района Цереном Бадма-Горяевым проведен прием граждан в с.Красный Партизан Яшалтинского района.
На прием обратилось 4 граждан по вопросам жилищного законодательства, а также по вопросу государственной поддержки молодых семей.
Заявителям даны устные разъяснения норм федерального законодательства, оказана правовая помощь.
Проведение выездных приемов граждан в отдаленных населенных пунктах района будет продолжено.
Фото: Прокуратура Республики Калмыкия