Водоснабжение Калмыкии: власти решают проблемы поэтапно

Ситуацию с водоснабжением Калмыкии обсудили участники заседания круглого стола под председательством Главы республики Бату Хасикова. Темами стали результаты строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года, принимаемые меры по решению вододефицита в регионе и выбор наиболее оптимального источника бесперебойного снабжения для Элисты.

По данным докладчиков, в засушливой Калмыкии среднее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в два-четыре раза ниже среднероссийского уровня (70 литров в сутки на одного жителя, а на селе и того меньше – 40 литров). При этом качественной питьевой водой из централизованной сети обеспечивают только 7,4 % населения республики. Вся остальная живительная влага, подаваемая в разводящие сети столицы, сильно минерализована.

В 2016 году в республике построили 187-километровый Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Он должен был обеспечить Элисту и Ики-Бурульский район качественной питьевой водой, но в эксплуатацию так и не был введен. По факту хищения федеральных средств, выделенных на его строительство, в 2019 году возбудили уголовное дело, бывшего директора ФГБУ «Управление Калммелиоводхоз» и трех руководителей стройкомпании осудили.

В прошлом году выполнили строительно-техническую экспертизу водопровода, которая показала нарушения и отклонения от проектных решений. Реализация проекта в полном объеме может привести к скачкообразному повышению тарифа и экологическим проблемам.

Для обеспечения населения качественной водой власти республики определили 38 мероприятий с общей потребностью в финансировании в текущих ценах – 9,1 млрд.руб. В федеральном проекте «Чистая вода» на 2019-2024 годы предусмотрели часть этой большой суммы. Для анализа потребности республики в федеральных деньгах и обоснования их выделения власти разработали единую схему водоснабжения, которая позволила оценить технико-экономические показатели имеющихся проектов, отказаться от ряда необоснованных решений и выбрать наиболее оптимальные источники на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Один из этих проектов – пресная вода из Волги, которая должна была поступать людям по Северному и Южному водопроводам. Но он так и не был претворен в жизнь.