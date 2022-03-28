Открыт железнодорожный рейс Элиста–Анапа

По опыту прошлого года, отметил глава Калмыкии, этот маршрут весьма востребованный. Средняя загрузка вагонов составляла 70%, а в отдельные периоды – до 100%». Также Бату Хасиков выразил надежду, что спрос на билеты будет расти. Они уже в продаже. Оформить их можно на официальном портале ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». А еще Хасиков подчеркнул, что работа по развитию железнодорожной отрасли в Калмыкии продолжается. «Долгое время ей не уделяли должного внимания, но сейчас она преображается. Уверен, путешествие на поезде все чаще будут выбирать и наши земляки, и гости республики».

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по маршруту «Элиста-Анапа» будут осуществляться раз в неделю до 17 сентября 2022.