Ученица 11 класса Яшкульской многопрофильной гимназии Диляра Агаева признана призером Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

С юным экологом, автором проекта, высоко оцененного в Федеральном детском эколого-биологическом Центре в Москве, встретилась наш корреспондент Белг Манцаева.

Научный руководитель Диляры Агаевой учитель биологии Евгения Самтанова. Она и привила интерес ученицы к исследованиям. И больше всего ее привлекали темы, касающиеся растительного мира родного края. В 10 классе наставник предложила Диляре две темы: растения - аллергики, и галофитные насаждения. Юного эколога заинтересовала последняя.

Проделана большая научная работа. Исследование проводились в полевых условиях на территориях, где подтопление и засоление почвы наблюдается на протяжение ряда лет - это юго-восточная часть Яшкуля. Там и преобладают галофитные островки.

Кустарник удивительной красоты и изящества – Тамариск, который выдерживает высокую концентрацию солей, можно видеть не только на засоленных территориях, но и даже вдоль трасс.

Свой исследовательский проект и представила Диляра Агаева на суд жюри Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030». О высокой оценке творческого изыскания юного эколога из Яшкуля – свидетельствует второе призовое место. Следует сказать, что в масштабном конкурсе было представлено более 500 работ, авторы которых из разных уголков страны: Чувашии, Мордовии, Санкт- Петербурга, Томска, Мурманска, Москвы, Ставрополя и других.

И совсем скоро, Диляра Агаева, вместе с другими ребятами – победителями и призерами Всероссийского конкурса отправятся в образовательный лагерь в Карелию.