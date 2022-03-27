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21 апреля, 19:11
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Ученица 11 класса Яшкульской многопрофильной гимназии Диляра Агаева признана призером Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

Ученица 11 класса Яшкульской многопрофильной гимназии Диляра Агаева признана призером Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

С юным экологом, автором проекта, высоко оцененного в Федеральном детском эколого-биологическом Центре в Москве, встретилась наш корреспондент Белг Манцаева.

Научный руководитель Диляры Агаевой учитель биологии Евгения Самтанова. Она и привила интерес ученицы к исследованиям. И больше всего ее привлекали темы, касающиеся растительного мира родного края. В 10 классе наставник предложила Диляре две темы: растения - аллергики, и галофитные насаждения. Юного эколога заинтересовала последняя.  

Проделана большая научная работа. Исследование проводились в полевых условиях на территориях, где подтопление и засоление почвы наблюдается на протяжение ряда лет - это юго-восточная часть Яшкуля. Там и преобладают галофитные островки.

Кустарник удивительной красоты и изящества – Тамариск, который выдерживает высокую концентрацию солей, можно видеть не только на засоленных территориях, но и даже вдоль трасс.

Свой исследовательский проект и представила Диляра Агаева на суд жюри Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030».  О высокой оценке творческого изыскания юного эколога из Яшкуля – свидетельствует второе призовое место. Следует сказать, что в масштабном конкурсе было представлено более 500 работ, авторы которых из разных уголков страны: Чувашии, Мордовии, Санкт- Петербурга, Томска, Мурманска, Москвы, Ставрополя и других. 

И совсем скоро, Диляра Агаева, вместе с другими ребятами – победителями и призерами Всероссийского конкурса отправятся в образовательный лагерь в Карелию.

 

 

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