Водный вопрос на контроле правительства Калмыкии

Глава республики провел встречу с ответственными за строительство водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки в Цаган Амане. Он напомнил, насколько важен этот проект для жителей Юстинского района и для всей республики в целом, а также отметил, что работы должны быть выполнены качественно и в срок.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.