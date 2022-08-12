5 сентября, 10:29
 17 °C
60,22
60,37
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 сентября, 11:56
НовостиСобытие

Водный вопрос на контроле правительства Калмыкии

Водный вопрос на контроле правительства Калмыкии

Глава республики провел встречу с ответственными за строительство водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки в Цаган Амане. Он напомнил, насколько важен этот проект для жителей Юстинского района и для всей республики в целом, а также отметил, что работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия