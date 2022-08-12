Калмыцкие лучники завоевали на чемпионате России четыре медали

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Степной регион представляли Алтана Шарапова, Юлия Гермашева, Санал Очиров и Валерий Натыров. Ребята вернулись домой с полным набором наград: по одному «золоту» и «серебру» и двумя бронзовыми медалями.



Фото из аккаунта КРОО "Союз Молодёжи и Ветеранов по стрельбе из лука"