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5 сентября, 11:29
НовостиСпорт

Калмыцкие лучники завоевали на чемпионате России четыре медали

Калмыцкие лучники завоевали на чемпионате России четыре медали

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Степной регион представляли Алтана Шарапова, Юлия Гермашева, Санал Очиров и Валерий Натыров. Ребята вернулись домой с полным набором наград: по одному «золоту» и «серебру» и двумя бронзовыми медалями.

Фото из аккаунта КРОО "Союз Молодёжи и Ветеранов по стрельбе из лука"

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