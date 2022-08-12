5 сентября, 10:29
 17 °C
60,22
60,37
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 сентября, 13:27
НовостиОбразование

Сегодня учеба во всех школах России началась с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна

Сегодня учеба во всех школах России началась с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна
Подобные мероприятия призваны стать основной духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Также, во всех школах и учреждениях СПО сегодня стартовал проект «Разговоры о важном», направленный на развитие ценностного отношения школьников к своей родине - темы занятий связаны со знанием учениками родной истории, пониманием сложностей современного мира. На уроках также говорить о техническом прогрессе и сохранении природы, о мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательном отношении к окружающим и ответственном отношении к собственным поступкам.

Фото из телеграм-канала Минобрнауки РК.
 
sg67szfjcj4uomvjmgrojyudl1yhxub_swhlheij7pol524gsvu8nhvg48gd3gj_p94555
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия