Сегодня учеба во всех школах России началась с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна

Подобные мероприятия призваны стать основной духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.



Также, во всех школах и учреждениях СПО сегодня стартовал проект «Разговоры о важном», направленный на развитие ценностного отношения школьников к своей родине - темы занятий связаны со знанием учениками родной истории, пониманием сложностей современного мира. На уроках также говорить о техническом прогрессе и сохранении природы, о мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательном отношении к окружающим и ответственном отношении к собственным поступкам.



Фото из телеграм-канала Минобрнауки РК.