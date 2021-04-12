Вода из воздуха фантастика? - Реальность!

В Элисте появилась установка, позволяющая получать чистую питьевую воду из воздуха

Прибор расположен возле четвертого корпуса Калмыцкого государственного университета. Данная инновационная разработка одной из зарубежных компаний в Калмыкии представлена в единственном экземпляре. Это, своего рода, эксперимент, ее создатели и правительство региона хотят посмотреть, как она будет работать в условиях резко-континентального климата.

Для жаркого засушливого климата нашего региона вопрос чистой питьевой воды, как никогда, актуален. Поэтому установка, позволяющая получать воду из воздуха, это не просто инновация, а возможность напиться чистой живительной влаги.

Идея получения воды из ничего, на первый взгляд, абсурдна, но на деле это уже давно не новшество. Воздух насыщен влагой, который извлекает эта установка. По словам одного из разработчиков Александра Хомякова, температура окружающей среды должна быть от 15 до 45 градусов выше нуля. Полученная жидкость полностью пригодна для питья, соответствует всем санитарным нормам и правилам, утверждает кандидат технических наук. Дополнительно она также насыщается кислородом и необходимыми минеральными веществами. Встроенные фильтры помогают очистить воздух.

По договору с министерством природных ресурсов установка разместилась возле одного из корпусов КалмГУ. В рамках эксперимента, разработчики и региональное правительство хотят посмотреть, как она будет работать в условиях резко-континентального климата.

Тестировать установку будут студенты КалмГУ, утоляя жажду в период летней сессии. Ректор такие инновации только приветствует.

Если эксперимент удастся, и подобные разработки будут внедрены в жизнь региона, это поможет существенно решить проблему чистой питьевой воды.