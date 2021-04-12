Школьники Калмыкии пишут «Письма Победы»

Как выразить свое признание и благодарность за Великую Победу? Конечно, добрым словом. Оно обладает такой же силой, как и физическая помощь. А если этих добрых слов много, то о горестях можно будет забыть надолго. Десятки писем ко Дню Победы напишут школьники Калмыкии. Они пополнят почтовые ящики всех наших ветеранов. Что же пожелали им дети? Узнала наш корреспондент Дарья Ганцукова на тематическом уроке в Этнокультурной гимназии.