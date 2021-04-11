30 апреля, 18:22
 13 °C
90,59
74,85
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 апреля, 18:27
НовостиСтроительство

﻿ Прокуратура проверила работы на объектах капитального строительства

﻿ Прокуратура проверила работы на объектах капитального строительства

 Уже известны результаты. Их сегодня озвучили в ведомстве. С начала года проведено 30 рейдов, вынесено 24 предписания об устранении недочетов, рассмотрено 3 протокола об административных правонарушениях.

В основном, ненадлежащим образом ведется учет извещений о сроках завершения работ, заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов требованиям технического регламента, а также учет решений об отказе в выдаче таких заключений.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия