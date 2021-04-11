﻿ Прокуратура проверила работы на объектах капитального строительства

Уже известны результаты. Их сегодня озвучили в ведомстве. С начала года проведено 30 рейдов, вынесено 24 предписания об устранении недочетов, рассмотрено 3 протокола об административных правонарушениях.

В основном, ненадлежащим образом ведется учет извещений о сроках завершения работ, заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов требованиям технического регламента, а также учет решений об отказе в выдаче таких заключений.