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17 мая, 18:28
Новости

Во всероссийской неделе родительской компетентности примут участие и жители Калмыкии

Во всероссийской неделе родительской компетентности примут участие и жители Калмыкии

105 организаций, привлеченных для помощи родительскому сообществу по национальному проекту «Образование»,каждый день будут проводить вебинары, лекции и мастер-классы по актуальным темам.

В центре внимания - вопросы воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможные трудности и кризисные ситуации. Кроме того, можно получить бесплатные консультации педагогов и психологов, – сообщают в пресс-службе министерства образования и науки республики. Мероприятия продлятся до 22 мая.

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