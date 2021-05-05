Во всероссийской неделе родительской компетентности примут участие и жители Калмыкии

105 организаций, привлеченных для помощи родительскому сообществу по национальному проекту «Образование»,каждый день будут проводить вебинары, лекции и мастер-классы по актуальным темам.



В центре внимания - вопросы воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможные трудности и кризисные ситуации. Кроме того, можно получить бесплатные консультации педагогов и психологов, – сообщают в пресс-службе министерства образования и науки республики. Мероприятия продлятся до 22 мая.