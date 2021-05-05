Сегодня - Всемирный день борьбы с гипертонией

В этом году он проходит под девизом "Измеряйте свое давление точно, контролируйте его, живите дольше!". Что такое артериальная гипертония? Как снизить риск возникновения развития болезни? О диагностике и методах лечения в материале Эллы Хаптахановой.

68-летний Василий Манджиев попал в кардиологическое отделение республиканской больницы почти неделю назад. Повышенным кровяным давлением мужчина страдает уже на протяжении двух лет.

Гипертония – серьезное патологическое состояние, которое может привести к заболеванию сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней. По словам врача-кардиолога со стажем более 16 лет Кермен Катаевой, в республике на диспансерном учетеоколо 40 тысяч человек. Как показывает статистика, гипертонией страдают, в основном, люди старше 65 лет. Однако, в последнее время – это стало проблемой и для молодых.

В кардиологическом отделении ресбольницы находятся 36 человек. Справиться с недугом помогают им квалифицированные специалисты. Срок лечения заболевания - в среднем от 7 до 14 дней. И вот, что доктора настоятельно рекомендуют всем своим пациентам…

А еще гипертонию называют "тихим убийцей". Большинство больных не подозревают о проблеме, так как болезнь часто протекает бессимптомно. Многие не придают значения таким проявлениям, как головные боли в ранние утренние часы, носовые кровотечения, ухудшение зрения и звон в ушах. Ну, а тяжелую форму гипертонии сопровождает слабость, а яркие ее симптомы – это тошнота, рвота, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди и мышечный тремор.

«Измеряйте свое давление, контролируйте его и живите дольше!», - советуют врачи!