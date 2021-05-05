Именем Героя Советского Союза Эренцена Бадмаева будет названа аллея в 1 микрорайоне - от ул. им. С.М. Будённого до Ойрат-Арены

Соответствующее решение принято Комиссией ЭГС по городскому самоуправлению, законности и собственности. Ещё одной аллее - от памятника Ленину до культурного центра «Родина» присвоят имя заслуженного врача Калмыкии, отличника здравоохранения России Надежды Болдановой. А новая улица в северной части города обретет имя ветерана Великой Отечественной войны Халги Кекеева, удостоенного медали «За отвагу» посмертно.