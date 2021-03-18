Во всем мире отметили День бродячих животных

К этой дате, по инициативе волонтёрского движения и при поддержке городской ветстанции, были организованы мероприятия, призванные обратить внимание общественности на проблемы братьев наших меньших, оказавшихся на улице. С одной стороны, стаи бездомных собак и кошек беспокоят жителей столицы. Ведь в этом году уже регистрировались случаи нападения бешеных животных. Но с другой стороны, многие переживают за брошенных четвероногих. Пока нет приюта, ветеринары и любители животных пытаются найти способ помочь им.

Алла Босхомджиева – активистка волонтёрской группы «Доброе сердце Элиста». Вместе с единомышленниками она ухаживает за четвероногими, оказавшимися на улице. Помогают им неравнодушные земляки.

Зоозащитник считает, что бездомных кошек и собак стало больше. И это беспокоит элистинцев. Впрочем, такая проблема актуальна для любого города. Но там есть приюты, что значительно облегчает ситуацию. А вот в степной столице его строительство только в планах. Потому решать задачу приходится другими способами. Волонтеры констатируют: к сожалению, найти хозяев всем бродячим животным – невозможно. Вот почему они вместе со специалистами ветстанции провели акцию по поимке и стерилизации уличных кошек. Кто-то считает, что это не гуманно, но даже зоозащитники уверены, что это меньшее из зол. Уличные котята и щенки мало, кому нужны и, чаще всего, обречены на мучения.

Одновременно, ребята, все-таки, стараются найти кошкам любящих хозяев. Ищут поддержки в соцсетях. И находятсяте, кто может помочь. В их числе Заяна Манджиева. Она нередко берёт животных на передержку и подыскивает им новый дом. Акцию – поддерживает, считает, что стерилизация нужна как бродячим четвероногим, так и домашним питомцам.

Во время отлова ни одно животное не пострадало. Однако, травму получил сам волонтёр: вырвавшаяся из рук кошка его сильно поцарапала и покусала. Ему сразу была оказана медицинская помощь.

Причину агрессии кошки объяснил специалист: она травмирована, к тому же, как выяснилось, едва не умерла от перитонита. Стерилизация, подчеркивает врач, может одновременно послужить и медосмотром. По сути, ребята спасли животное.

Как считают ветврачи, зоозащитники, да и многие горожане – популяцию бродячих животных нужно контролировать. Единственный способ делать это, не пользуясь услугами догхантеров или другими негуманными методами, – стерилизация. К тому же, специалисты напоминают, что в условиях засухи, случившейся в регионе, степные травоядные бегут в населённые пункты, за ними следуют хищники. А они могут распространять опасный вирус бешенства среди кошек и собак, даже домашних.