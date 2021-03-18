За сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Это самая низкая цифра в этом году. Такие показатели регистрировались, едва ли, не прошлым летом, об этом свидетельствует статистика. С начала пандемии заболели более 20 тысяч 100 человек. Свыше 95,5 процентов из них выздоровели, в том числе - 29 граждан за сутки.

Зафиксирован еще один летальный исход. Общее число жертв вируса – 319. Лечение в госпиталях проходят 282 пациента. В тяжелом состоянии 10 больных, половина из них - подключены к аппарату ИВЛ.