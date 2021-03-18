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5 апреля, 19:57
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В Калмыкию с ответным визитом прибудет делегация из Северной Осетии

В Калмыкию с ответным визитом прибудет делегация из Северной Осетии

 По предварительным данным, визит должен состоятся 16 апреля. Напомним, в минувшие выходные в республике Алания состоялись «Дни Калмыкии». В Национальном музее Северной Осетии прошла выставка «И друг степей – калмык». На ней были представлены картины, предметы декоративно-прикладного искусства, исторические экспонаты XIV-XVII веков – обмундирование, оружие, украшения, предметы быта. «Театр костюма и пластики» продемонстрировал национальную одежду.

Также артисты Калмыкии и Осетии исполнили песни на национальных языках. Танцевальную культуру степного народа представил государственный театр танца «Ойраты».

 

 

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