Во всех кинотеатрах страны сегодня выходит отечественный фильм «Первый оскар»

В основе нового проекта режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» – уникальная реальная история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в 1941 году. Лента была удостоена первой в истории «Оскара» награды за Лучший документальный фильм, и именно этот «Оскар» стал первым для отечественных кинематографистов.

В центре сюжета – история дружбы и соперничества двух студентов-операторов, борющихся за внимание актрисы Юны, а также удивительная история битвы за советскую картину легендарного продюсера «Унесенных ветром» Дэвида О. Селзника, бросившего вызов косности американской киноакадемии и собственному тестю, всемогущему Луису Б. Майеру, одному из создателей «Оскара».

По словам режиссера Сергея Мокрицкого, идею принесла продюсер и его жена Наталья Мокрицкая. «Наталья все правильно рассчитала: где-то внутренне я был готов снять подобный фильм, – вспоминает режиссер Сергей Мокрицкий. – Для меня история создания фильма «Разгром немецких войск под Москвой» – личная. Операторы, которые снимали этот фильм, были нашими учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких тяжелейших условиях осени и зимы 1941-1942 годов приходилось работать. На круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступал новый материал: от съемок боевых атак на подступах к столице до разграбленных Ясной поляны и Музея Чайковского в Клину. Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений. «Плачьте, но снимайте!» – таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали. Из кадров это великой Кинохроники и складывался образ народа-победителя, твердо намеренного отстоять свой дом, свою страну».

Во ВГИКе мастером Сергея Мокрицкого был Александр Владимирович Гальперин. Во время войны он был фронтовым кинооператором, выполнял специальные задания Сталина. «И еще один наш мастер, Колошин Анатолий Александрович, также снимал войну. Они были прекрасными педагогами, отзывчивыми и искренними людьми, – продолжает Сергей Мокрицкий. – Один из главных героев «Первого Оскара» носит фамилию Альперин, а отца главной героини зовут Александр Владимирович – таким образом я передаю поклон своему мастеру Александру Владимировичу Гальперину».

«В русской литературе существует огромный пласт прекрасной фронтовой прозы. Всем известны ее авторы: Григорий Бакланов, Василь Быков, Борис Васильев, Василий Гроссман, Виктор Некрасов и другие. Многие фильмы показывают войну страшно и правдиво: «На войне как на войне» Виктора Трегубовича, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Иди и смотри» Элема Климова и другие. Но вот фильмов о кинооператорах на войне снято мало, – рассказывает Сергей Мокрицкий. – Все эти книги и фильмы служили для нас источником в работе над сценарием. А еще драматурги Максим Бударин и Юрий Ненев использовали книгу Фомина и Михайлова «Цена кадра». Этот уникальный труд, в котором собраны документы, приказы, докладные записки и письма фронтовых операторов, оказался бесценным для правдивого показа событий в нашем фильме. Но главным источником для нас был сам фильм «Разгром немецких войск под Москвой», структура которого нам подсказывала структуру «Первого Оскара». Режиссерам фильма «Разгром немецкий войск под Москвой» Илье Копалину и Леониду Варламову удалось талантливо организовать съемочный материал фронтовых кинооператоров. Фильм получил признание зрителей и в Советском Союзе, и за рубежом. Впервые в истории советского кино фильм совершенно заслуженно получил «Оскар»».