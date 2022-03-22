Долгосрочное сотрудничество Каспийского Трубопроводного Консорциума и Калмыкии продолжается

В посёлке Комсомольский Глава республики Бату Хасиков и генеральный директор компании Николай Горбань подписали новое пятилетнее соглашение. Татьяна Шолохова подробнее.

Новое соглашение о сотрудничестве предусматривает продолжение стратегического партнёрства сроком на 5 лет. Он заменил аналогичный документ, подписанный сторонами в 2017 году. В соответствии с ним КТК продолжит поддержку ряда социально значимых сфер жизни республики – здравоохранения, образования, культуры, детского спорта, а также оказание адресной помощи наиболее уязвимым группам населения.

С 1998-го года на реализацию социальных проектов в Калмыкии КТК-Р инвестировал более 1 млрд. рублей. Ежегодно на реализацию благотворительных проектов консорциум направляет 100 миллионов рублей. Так, в разгар пандемии, в прошлом году в ЦРБ Черноземельского и Ики-Бурульского районов, а также республиканскую больницу имени Жемчуева были поставлены 100 кислородных концентраторов, так необходимых в борьбе с коронавирусом. А Перинатальный центр пополнился встроенным аппаратом ИВЛ для новорождённых. Соответствующие сертификаты были вручены сегодня исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Оксане Курдюковой. В рамках рабочей встречи состоялась также торжественная церемония передачи технологического оборудования Центру культуры и досуга Черноземельского районного муниципального образования.

Почти 10 миллионов рублей было выделено консорциумом на оснащение Черноземельского центра культуры и досуга.

В арсенале коммунальной службы района, благодаря адресной помощи КТК, теперь появился экскаватор-погрузчик. А спортсмены школы бокса имени Балзанова смогут выезжать на соревнования на комфортабельном микроавтобусе. А еще сегодня осуществилась давняя мечта жителей Лаганского и Черноземельского районов. Между ними теперь будут курсировать новые рейсовые автобусы. Общая стоимость подаренного консорциумом социальной сфере Республики оборудования составила более 40 млн рублей.