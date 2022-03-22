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21 апреля, 09:47
Новости

«Сильные идеи для нового времени»

«Сильные идеи для нового времени»

Сегодня в региональном центре “Мой бизнес” пройдёт сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Как отметили в центре «Мой бизнес»: «Наша задача состоит в том, чтобы помочь жителям региона сформировать свои идеи, чтобы воплотить их в проекты, которые внесут значимый вклад в развитие страны. На встречах мы также расскажем о всех доступных мерах поддержки для предпринимателей».

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