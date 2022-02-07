Бату Хасиков: «Внутренний туризм – мощнейший драйвер для развития экономики»
Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился: «Все больше стран закрывают свои границы для россиян, но открываются перспективы внутреннего туризма». Он добавил, что это может стать мощнейшим драйвером для развития экономики.
Данному направлению уделяют особое внимание Президент и Правительство России. Разработана новая мера поддержки для бизнеса, благодаря которой упрощается согласование при строительстве туробъектов. Также с 15 марта Федеральное агентство по туризму возобновляет программу «Туристический кешбэк».
«Путешественники вновь смогут возместить часть потраченных на покупку путевок по стране», – поделился руководитель республики.
Бату Хасиков подчеркнул, что у Калмыкии большой потенциал. В республике начал работу туристический кластер. Местные предприниматели в сфере туризма, вошли в единый центр.
«Задача проекта – объединить интересы бизнеса, местных жителей и власти, чтобы привлекать дополнительное федеральное финансирование на региональные проекты», – сообщил Глава региона.
Он отдельно отметил, что в этом году Фестиваль тюльпанов будет проходить в новом формате – в течение целого месяца.
«Все мероприятия будут направлены на сохранение уникальной природы Калмыкии», – заключил Бату Хасиков.