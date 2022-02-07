В эти минуты продолжается 27 сессия Народного Хурала Калмыкии

В повестке дня – 21 вопрос. К этому часу рассмотрели только половину. Так, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ирины Зеленко на должность мирового судьи судебного участка №1 Сарпинского судебного района без ограничения срока полномочий.

Кроме того, принят закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства на территории республики».

На сегодняшний день в регионе - 4 проблемных многоквартирных дома. Застройщики заключили с гражданами 113 договоров на общую сумму почти 13,5 миллионов рублей. Сроки исполнения обязательств по ним наступили еще в 2018-2020 годах. Депутаты единогласно поддержали законопроект, но внесли ряд замечаний и предложений.

Более подробно расскажем в вечернем выпуске «Вести Калмыкия».