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9 марта, 14:11
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В эти минуты продолжается 27 сессия Народного Хурала Калмыкии

В эти минуты продолжается 27 сессия Народного Хурала Калмыкии

В повестке дня – 21 вопрос. К этому часу рассмотрели только половину. Так, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ирины Зеленко на должность мирового судьи судебного участка №1 Сарпинского судебного района без ограничения срока полномочий.

Кроме того, принят закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства на территории республики».

 На сегодняшний день в регионе - 4 проблемных многоквартирных дома. Застройщики заключили с гражданами 113 договоров на общую сумму почти 13,5 миллионов рублей. Сроки исполнения обязательств по ним наступили еще в 2018-2020 годах. Депутаты единогласно поддержали законопроект, но внесли ряд замечаний и предложений.

Более подробно расскажем в вечернем выпуске «Вести Калмыкия».

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