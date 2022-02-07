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9 марта, 15:34
Новости

Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

Итак, теперь Правительство страны сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента, а также фиксированных выплат в течение года.

 Кроме того, будет упрощена процедура закупки медицинских изделий и лекарств. Вводятся особые правила их регистрации, предусмотрены ограничения на вывоз некоторых препаратов из России.

Кабмин сможет изменить правила приема в российские ВУЗы студентов, которым пришлось прервать образование за границей.

Также до конца года отменяются проверки для малого и среднего бизнеса и IT-компаний.

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