Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

Итак, теперь Правительство страны сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента, а также фиксированных выплат в течение года.

Кроме того, будет упрощена процедура закупки медицинских изделий и лекарств. Вводятся особые правила их регистрации, предусмотрены ограничения на вывоз некоторых препаратов из России.

Кабмин сможет изменить правила приема в российские ВУЗы студентов, которым пришлось прервать образование за границей.

Также до конца года отменяются проверки для малого и среднего бизнеса и IT-компаний.