9 марта, 15:34
Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций
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Итак, теперь Правительство страны сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента, а также фиксированных выплат в течение года.
Кроме того, будет упрощена процедура закупки медицинских изделий и лекарств. Вводятся особые правила их регистрации, предусмотрены ограничения на вывоз некоторых препаратов из России.
Кабмин сможет изменить правила приема в российские ВУЗы студентов, которым пришлось прервать образование за границей.
Также до конца года отменяются проверки для малого и среднего бизнеса и IT-компаний.