Внесены изменения в правила прохождения техосмотра

Во-первых, увеличилась сумма штрафа до 2 тысяч рублей за управление автомобилем без диагностической карты. Что еще изменилось в правилах технического осмотра? - узнавала Ольга Эняева.

В пункте техосмотра проверку начинают с тормозов, фар, шин. Далее – тщательно осмотрят двигатель: не течет ли масло, нет ли трещины, проверяют давление. По словам водителя Виктора Очир-Горяева, ему повезло, что автобус эксплуатируется всего два года, а поэтому - ремонтировать перед прохождением ТО не пришлось.

Если же обнаружат какие-то изъяны, владельцам грузовых автомобилей, такси, рейсовых автобусов не выдадут диагностическую карту. Без нее садиться за руль строго запрещено. В противном случае – грозит штраф. С 1 марта сумма санкций составит 2000 рублей. Раньше - всего 800. Стоимость технического осмотра зависит от категории транспорта, а периодичность его проведения от срока эксплуатации.

И еще одно нововведение, которое связано с прохождением техосмотра. До начала диагностирования необходимо предоставить фотографию автомобиля с госномером, а после проверки – еще и эксперт во весь рост. Это делается с целью защиты от нелегальных пунктов техосмотра, которые оформляют документы без фактической проверки.

Напомним, диагностическая карта не требуется в случаях, если легковые автомобили и мототранспортные средства будут использоваться исключительно в личных целях. Но, по словам специалистов, регулярные проверки старой техники – могут быть лучшим решением. Прежде всего, в целях безопасности собственного здоровья.