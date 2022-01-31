Калмыкия в преддверии большого Гастрономического фестиваля «Маханфест»

Продлится он два дня: 9 и 10 апреля. Сообщил сегодня на брифинге заместитель министра экономики и торговли региона Санал Кекеев. Программа обширная. В первую очередь, внимание гостей будет обращено к блюдам из национальной кухни. Это жареные бараньи ребра, дотур, семжн, кюр, а также калмыцкий чай с борцоками и свежеприготовленный кумыс. Также на площадках в парке «Дружба» – будут организованы выставки сувенирной продукции местных предпринимателей, розыгрыши, тематические викторины и национальные спортивные игры.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 20 местных предприятий и самозанятых граждан. Они и представят на ярмарках свою продукцию и организуют мастер-классы.

Например, на месте предложат приготовить вкусное блюдо, изготовить украшения, заняться лепкой из глины.

Напомним, «Маханфест» состоится в рамках Фестиваля Тюльпанов, запланированного со 2 апреля по 2 мая в Элисте. Уже определены основные площадки празднования. Это парк «Дружба», культурный комплекс «Пагода семи дней», Площадь Победы и район фонтана «Мальчик и дракон».