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1 марта, 18:01
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Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта

 

 Об этом сообщают в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Полеты временно ограничены в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

 Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

 Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая соцсети.

По вопросам, касающимся воздушных и наземных перевозок, жители Калмыкии могут обратиться в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству - 8 (847-22) 4-00-95, а также в справочную аэропорта Элисты.

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