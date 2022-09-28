Сегодня на базе Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа состоится IV ежегодный региональный антинаркотический слет. Его цель - формирование системы ценностей и убеждений, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений.
О своем участии уже заявили 42 обучающихся образовательных организаций, 27 студентов ссузов в возрасте от 15 до 17 лет, а также педагогические работники республики.
В программе – лекции, показательное выступление отряда "ГРОМ", тренинги со специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также "Классные встречи".
Фото взято в свободном доступе.
1 ноября, 09:44
"Вместе против наркотиков"
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