Безопасное поведение на дорогах

Министерство образования и науки Калмыкии с сегодняшнего дня приглашает учащихся 1-9 классов принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников.



Интерактивные задания помогут школьникам оценить дорожную грамотность и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате. Ребятам предстоит проверить знание ПДД на сложных перекрестках, во дворах и парках.



Соревнование будет проходить до 20 ноября включительно при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Национальные проекты России на онлайн-платформе Учи.ру.