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1 ноября, 09:14
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Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии, как и всей России, принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии, как и всей России, принимают поздравления с профессиональным праздником

Они играют важную роль в функционировании любого государства. Свою деятельность судебные приставы осуществляют непосредственно через территориальные органы субъектов РФ.

Именно людям, которые обеспечивают порядок функционирования судов, исполнение их решений и постановлений, и посвящен этот профессиональный праздник.

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