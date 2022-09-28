Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии, как и всей России, принимают поздравления с профессиональным праздником

Они играют важную роль в функционировании любого государства. Свою деятельность судебные приставы осуществляют непосредственно через территориальные органы субъектов РФ.



Именно людям, которые обеспечивают порядок функционирования судов, исполнение их решений и постановлений, и посвящен этот профессиональный праздник.