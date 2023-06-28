«Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура страны организовала Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы. Его цель – привлечь молодежь к участию в профилактике таких проявлений, сформировать практику взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией. Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы и внести свои предложения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса до октября по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Возраст участников от 14 до 35 лет. Итоги подведут в Международный день борьбы с коррупцией.