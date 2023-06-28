Музеи Владивостока и Калмыкии в рамках телемоста обсудили вопросы развития сферы и возможности для сотрудничества

Особое внимание было уделено проведению выездной выставки нацмузея на площадке комплекса «Достояние», который обладает собственным выставочным залом, способным принимать различные экспозиции и мероприятия. Телемост позволил участникам обменяться идеями, опытом и найти новые пути сотрудничества, способствуя расширению культурного диалога двух регионов.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова