30 июня, 12:23
Музеи Владивостока и Калмыкии в рамках телемоста обсудили вопросы развития сферы и возможности для сотрудничества
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Особое внимание было уделено проведению выездной выставки нацмузея на площадке комплекса «Достояние», который обладает собственным выставочным залом, способным принимать различные экспозиции и мероприятия. Телемост позволил участникам обменяться идеями, опытом и найти новые пути сотрудничества, способствуя расширению культурного диалога двух регионов.
Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова