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30 июня, 14:29
Новости

В Большом Царыне 4 июля состоится велопробег «Вперед, Калмыкия!»

В Большом Царыне 4 июля состоится велопробег «Вперед, Калмыкия!»

Мероприятие будет посвящено Дню Республики. Дети от 6 до 14 лет проедут по маршруту протяженностью около 4,5 км. Юные участники могут оформить велосипеды по тематике акции. Велопробег направлен на развитие патриотического воспитания детей, приобщение их к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра молодежи.

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