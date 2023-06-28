В Большом Царыне 4 июля состоится велопробег «Вперед, Калмыкия!»

Мероприятие будет посвящено Дню Республики. Дети от 6 до 14 лет проедут по маршруту протяженностью около 4,5 км. Юные участники могут оформить велосипеды по тематике акции. Велопробег направлен на развитие патриотического воспитания детей, приобщение их к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра молодежи.