25 октября, 12:32
«Салют талантов». Всего 5 дней до конца приема заявок
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Это городской онлайн-конкурс творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он посвящен Дню народного единства.
Для этого необходимо записать видео конкурсной работы и опубликовать на своей странице в Инстаграм, отметив официальный аккаунт Комитета по делам молодежи и спорта Администрации Элисты.
Предусмотрены три номинации: «Слова имеют собственную душу»; «Чудо своими руками» и «Музыка детских сердец».
Возраст участников от 7 до 18 лет. Заявки принимаются на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..