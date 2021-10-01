«Салют талантов». Всего 5 дней до конца приема заявок

Это городской онлайн-конкурс творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он посвящен Дню народного единства.

Для этого необходимо записать видео конкурсной работы и опубликовать на своей странице в Инстаграм, отметив официальный аккаунт Комитета по делам молодежи и спорта Администрации Элисты.

Предусмотрены три номинации: «Слова имеют собственную душу»; «Чудо своими руками» и «Музыка детских сердец».

Возраст участников от 7 до 18 лет. Заявки принимаются на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .