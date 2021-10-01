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25 октября, 13:19
НовостиПроисшествия

Пострадавшая в ночном ДТП в Яшкуле пассажирка автобуса находится в тяжелом состоянии в Ресбольнице

Пострадавшая в ночном ДТП в Яшкуле пассажирка автобуса находится в тяжелом состоянии в Ресбольнице

Женщина доставлена в медучреждение из Яшкульской районной больницы.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на федеральной трассе "Элиста - Астрахань", в 20 километрах от Яшкуля, произошла страшная авария с участием пассажирского автобуса и большегруза.

Погибли люди, ехавшие из Дагестана в Санкт-Петербург. Среди погибших один ребёнок.

Сегодня в главном медицинском учреждении региона побывал Депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

По его словам, калмыцкими специалистами была оказана вся необходимая помощь пострадавшим. Часть пациентов отпущена домой. Все, кто захотел продолжили дорогу в Санкт-Петербург. 

Все подробности страшного ночного ДТП смотрите сегодня в нашем дневном выпуске в 14:30

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