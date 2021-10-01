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25 октября, 11:52
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Помощь коллегам

Помощь коллегам

 

 Бадма Башанкаев передал в дар медицинским учреждениям Калмыкии технику и предметы первой необходимости для молодых мам

 Так,  в Городской поликлинике появился современный аппарат для лечения опорно-двигательной системы. Теперь он имеется в арсенале физиотерапевтического отделения. Новая техника способна заменить собой три единицы старого оборудования и помочь сотням пациентов, страдающим, например, таким заболеванием как пяточная шпора.     

Подарок от депутата Госдумы Бадмы Башанкаева получили и молодые мамы и новорожденные Перинатального центра. Это не только средства гигиены, но и информационное пособие, которое так важно для тех, кто впервые испытал чувство материнства.

Брошюра им в помощь, как кормить ребенка, как ухаживать за малышом, забота о его коже, а также другие нужные советы для молодой семьи. А тем, кто выписывался в этот день из роддома, депутат лично вручил подарки с пожеланиями крепкого здоровья. 

Также руководство Перинатального центра прилагает усилия, чтобы дарить подарки новорожденным стало традицией, как в больших городах. Но главное для нас, говорит руководитель учреждения Галина Динкиева, здоровье малышей и их мам. Особенно - в условиях пандемии, когда беременные женщины стали чаще болеть. 

Подробнее расскажем сегодня в наших выпусках в 14:30 и 21:05

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